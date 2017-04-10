Цена золота перешла к снижению на противоречивых внешних факторах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.13 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,40 доллара, или на 0,10% - до 1156 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 1,02% - до 17,96 доллара за унцию.

Ранее золото росло в цене на фоне геополитической напряженности в мире, которая стимулирует спрос на безопасные активы.

Затем цены на золото перешли к снижению на фоне роста курса доллара к мировым валютам. Это стало реакцией на повышение доходности казначейских облигаций США после заявлений главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильями Дадли (William Dudley). Он сказал, что ФРС не будет повышать процентную ставку одновременно с началом распродажи активов регулятора, которые сейчас составляют 4,5 триллиона долларов. Позже курс доллара перешел к снижению, однако золото продолжило дешеветь.

Мировые рынки лихорадит из-за событий в Сирии. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Эскалация конфликта вызывает опасения инвесторов во всем мире.