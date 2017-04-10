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Доллар США в понедельник дорожает на заявлениях главы ФРБ Нью-Йорка
16:02 10.04.2017 |
Курс доллара США в понедельник поднимается относительно основных мировых валют.
Поддержку американской валюте оказывают слова президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, подтвердившего, что американский ЦБ близок к сокращению объема активов на ее балансе, пишет MarketWatch.
Он также подчеркнул, что Федрезерв намерен взять лишь "небольшую паузу" в цикле повышений базовой процентной ставки, когда начнет уменьшать размер баланса. Это несколько успокоило инвесторов, опасавшихся, что ФРС откажется от планов дальнейшего подъема ставки.
Повышение базовой ставки одновременно с сокращением объема активов на балансе Федрезерва увеличивает привлекательность американских активов, что оказывает поддержку доллару.
Евро торгуется днем в понедельник в районе $1,0574 против $1,0591 на закрытие предыдущей сессии.
Курс евро находится сейчас около 117,78 иены по сравнению со 117,66 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,38 иены против 111,09 иены в пятницу.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,07%.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,04%.
Курс доллара к евро вырос в пятницу, несмотря на слабые данные с рынка труда США. Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 98 тыс., минимальными темпами с прошлого мая. Тем временем уровень безработицы в США в марте неожиданно упал с 4,7% до 4,5% - минимума с мая 2007 года.
Даже отчет по рынку труда в США не смог ослабить доллар, поскольку доходность 10-летних гособлигаций опустилась ниже 2,3% на фоне неблагоприятных данных по занятости: все известные аналитики указывали на то, что неблагоприятные погодные условия могут подпортить картину, но сокращение числа мест на 129 тыс. (с учетом пересмотра за предыдущие два месяца) никто не ожидал, отмечает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.
"Между тем, хороший отчет по домохозяйствам показал, что падение безработицы до 4,5% не сопровождалось снижением процента участия в рабочей силе, а средние почасовые доходы совпали с ожиданиями. Иными словами, новости были не такими уж и плохими. Не исключено также, что рынок, пересмотревший свои ожидания по ставке ФРС после публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам, просто больше не хочет снижать их", - полагает он.
В понедельник ночью по московскому времени Джанет Йеллен выступит в Мичиганском университете, а также ответит на вопросы.
"Она стремится избегать радикальных комментариев, но после недавнего снижения ожиданий по ставке ФРС рынок будет остро реагировать на все, что хотя бы отдаленно напоминает решительный настрой", - заявил Дж.Харди.
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