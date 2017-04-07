7 числа межбанковские торги финишировали в рамках 26,95-26,97 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На протяжении дня котировки проседали и ниже, но благодаря покупкам Национального банка достаточно быстро поднимались после этого. Чиновники решили не проводить валютный аукцион для всех банков, и приобретали валюту в режиме «наилучшего курса» у 20-ки уполномоченных банков на протяжении всего дня.

«Курсовое движение было напрямую привязано к действиям регулятора: пока его не было - курс доллара проседал, как только появлялся на торгах и выкупал у кого-то валюту - она тут же дорожала. Собственно, эти покупки и поддержали сегодня валютные котировки. Утром НБУ выкупал доллар в районе 26,9650-26,9680 грн./$, а под вечер уже около 26,98 грн./$. По разным оценкам, приобрел около $8 млн.», - рассказал Гриненко.

Несмотря на короткий рабочий день, экспортеры успели завалить межбанк валютой: 7 апреля объем долларовых торгов вырос с $239,48 млн. до $303,34 млн.

Из числа наиболее активных валютных продавцов сегодня выделяли ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Приватбанк и ING Bank. А из числа покупателей (кроме Нацбанка) - Альфа Банк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль.

«Похоже, что у экспортеров уже закончилась гривна, которой сильно прибавилась после выплат Госказначейства по НДС в конце прошлой недели, потому они стали активнее продавать необязательную часть валютной выручки (50%)», - отметил Гриненко.

И добавил, что также продолжается перелив наличного доллара на межбанк: банки скупают валюту у населения и продают ее на межбанке. Хотя его объемы постепенно уменьшаются из-за сокращения курсовой разницы между наличным и безналичным курсом - до 5-7 копеек. Ведь с учетом затрат на инкассацию и ресурсы такие операции становятся все менее выгодны банкам. Чаще всего финансисты берутся за такие валютные проводки с разницей межбанка и кассы в 15-20 копеек.

В целом финансисты положительно оценивают ситуацию на безналичных торгах, и дают позитивные прогнозы.

«На протяжении следующей недели мы ожидаем, что на валютном рынке будет сохраняться стабильность. Рост международных резервов страны, сезонные благоприятные факторы, активизация бизнес-сезона у металлургов сегодня остаются ключевыми особенностями для курсоформирования. И серьезных причин, способных оказать давление на рынок в ближайшей перспективе нет. На следующей неделе мы ожидаем диапазон безналичных торгов на уровне 26,90-27,10 грн./$», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ждет укрепления гривни и Юрий Гриненко, который дал более узкий прогноз на курс валют на будущую неделю - 26,85-27,0 грн./$.

Пик торговли межбанка придется на 13-14 апреля. Как экспортеры, так и импортеры постараются закрыть свои сделки до Пасхи, причем провести с запасом - в том числе и за понедельник. Ведь из-за пасхальных праздников он будет выходным днем. Причем не только в Украине, но и в США (в этом году совпадают даты православной и католической пасхи), потому 17 апреля в мире не будут ходить долларовые платежи.

«Наличный рынок также на следующей неделе будет оставаться достаточно ровным. Тренд того, что украинцы сдают больше валюты, чем покупают сохраняется и увеличение лимитов суточной продажи в кассах банков не оказало влияние на курсовые позиции гривны», - заверил UBR.ua Олег Куринной.

7 апреля средний наличный курс продажи доллара людям в кассах банков просел на 3-5 копеек, и находился к вечеру в рамках 27,03-27,10 грн./$ (в них торговали Альфа Банк, Идея Банк, Кредо Банк, Приватбанк). При этом максимальная его цена по-прежнему составляла 27,30 грн./$ и ее держал ВТБ Банк. А минимальный валютный ценник у банков находился на уровне 26,91 грн./$ (Forward Bank).

При этом финансисты выкупали валюту у людей в очень широком коридоре - 26,40-26,90 грн./$.

Настоящий курсовой обвал в пятницу произошел на черном рынке. Здесь день начинался в рамках 26,90-27,0 грн./$, а закончился 26,83-26,91 грн./$.