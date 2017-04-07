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Депозитные ставки для физлиц 07.04.17
17:17 07.04.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 апреля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|06.04.17
|07.04.17
|06.04.17
|07.04.17
|06.04.17
|07.04.17
|3 месяца
|14.89
|14.91
|3.32
|3.47
|2.50
|2.75
|6 месяцев
|15.78
|15.75
|4.14
|4.33
|3.17
|3.43
|9 месяцев
|15.33
|15.01
|3.75
|3.95
|2.64
|2.88
|12 месяцев
|16.28
|16.21
|4.85
|5.10
|3.98
|4.25
Источник: НБУ
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