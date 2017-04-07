Финансовые новости
- |
- 07.04.17
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Золото продолжает дорожать после новостей о ракетных ударах США в Сирии
19:10 07.04.2017 |
Стоимость золота продолжает расти в пятницу после ракетных ударов США по авиабазе в Сирии, а также на неоднозначных данных американского рынка труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.00 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,4 доллара, или на 1,23% - до 1268,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,76% - до 18,38 доллара за унцию.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Эти события привели, в том числе, к росту спроса на "безопасные" активы, к которым традиционно относится золото.
Положительное влияние на стоимость золота также оказала противоречивая статистика рынка труда США. Согласно сообщению Минтруда страны, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 98 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста на 180 тысяч. Кроме того, февральский показатель новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен до 219 тысяч с 235 тысяч.
Минтруд также сообщил, что почасовая зарплата в стране в марте выросла на 2,7% в годовом выражении, до 26,14 доллара, в месячном - на 0,19%, или на 5 центов. В феврале был рост на 2,8% в годовом выражении. Участники торгов негативно восприняли замедление темпов роста числа рабочих мест и зарплаты, поскольку это подразумевает ухудшение экономического положения и приводит к ослаблению доллара.
А ослабление доллара, в свою очередь, положительно сказывается на стоимости торгуемого в американской валюте золота. Кроме того, как сообщил газете The Wall Street Journal директор по торговле Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug), данные рынка труда США вынуждают участников торгов проявлять осторожность и увеличивают спрос на безопасные активы.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,8%, в годовом измерении до 15,1% – Госстат
|Томагавк в спину. Что из себя представляла уничтоженная база Асада
|Заказное убийство молдавского экс-политика и бизнесмена Плахотнюка предотвратили правоохранители Украины и Молдовы – Аваков
|Не больше 200 га в одни руки: Гройсман рассказал о планах запуска рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото продолжает дорожать после новостей о ракетных ударах США в Сирии
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 7 апреля
|Очередные шаги НБУ по валютной либерализации не оказывают давление на курс гривни - банкиры
|Депозитные ставки для физлиц 07.04.17
|НАБУ расследует вывод в оффшоры $500 миллионов рефинансирования от Нацбанка
|Результаты торгов на межбанке 07.04.2017
|Доллар и иена дорожают 7 апреля на фоне геополитических потрясений
Это интересно
|Apple запатентовала новый материал корпуса для iPhone, назвав его "жидкий металл"
|Audi и Porsche вместе разработают автомобили будущего
|Tesla опередила всех автопроизводителей США по рыночной стоимости
|Xiaomi MiPad 3: шестиядерный чип MediaTek и 36 дней автономной работы
|10 неожиданных вопросов, которые может задать стартапу венчурный инвестор
|Alcatel Flash: первый смартфон с двумя сдвоенными камерами
|Универсал Opel Insignia нового поколения сделали вседорожным
В перечень оснащения Opel Insignia Country Tourer входит система полного привода с контролем вектора тяги. Сзади у универсала установлена пара многодисковых муфт с электронным управлением, которые отвечают за распределение тяги между задними колесами.