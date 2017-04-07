Стоимость золота продолжает расти в пятницу после ракетных ударов США по авиабазе в Сирии, а также на неоднозначных данных американского рынка труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 15,4 доллара, или на 1,23% - до 1268,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,76% - до 18,38 доллара за унцию.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Эти события привели, в том числе, к росту спроса на "безопасные" активы, к которым традиционно относится золото.

Положительное влияние на стоимость золота также оказала противоречивая статистика рынка труда США. Согласно сообщению Минтруда страны, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 98 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста на 180 тысяч. Кроме того, февральский показатель новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен до 219 тысяч с 235 тысяч.

Минтруд также сообщил, что почасовая зарплата в стране в марте выросла на 2,7% в годовом выражении, до 26,14 доллара, в месячном - на 0,19%, или на 5 центов. В феврале был рост на 2,8% в годовом выражении. Участники торгов негативно восприняли замедление темпов роста числа рабочих мест и зарплаты, поскольку это подразумевает ухудшение экономического положения и приводит к ослаблению доллара.

А ослабление доллара, в свою очередь, положительно сказывается на стоимости торгуемого в американской валюте золота. Кроме того, как сообщил газете The Wall Street Journal директор по торговле Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug), данные рынка труда США вынуждают участников торгов проявлять осторожность и увеличивают спрос на безопасные активы.