Министерство финансов прогнозирует начало проведения репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа в портфеле Национального банка до мая.

Об этом в ходе заседания Верховной Рады в пятницу сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Правительство сделало свою работу, и мы уже согласовали условия репрофайлинга со своей стороны. Сейчас документы находятся в НБУ, их анализирует внешний аудит. Это должно закончиться в течение недели-двух, и, думаю, затем мы сможем начать эту транзакцию", - заявил Данилюк.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман также отметил, что сейчас условия репрофайлинга должен согласовать НБУ.

"Сейчас вопрос за НБУ. Наша задача найти механизмы реализации репрофайлинга. Они (Нацбанк) в графике уже отстают, но я убежден, что мы добьемся в этом году этой операции, и я убежден, что НБУ остается независимым регулятором", - сообщил Гройсман.

Как сообщали Українські Новини, на 7 апреля в портфеле НБУ находится ОВГЗ на 381 млрд гривен.

В начале года Национальный банк и Министерство финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка.

Ожидается, что Минфин выпустит гривневые ОВГЗ с привязкой к инфляции для реструктуризации долга перед Национальным банком.

Кабинет Министров рассчитывает направить на строительство автомобильных дорог в 2017 году 35 млрд гривен с привлечением средств от репрофайлинга.