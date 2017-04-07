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Минфин прогнозирует начало проведения репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ до мая
Министерство финансов прогнозирует начало проведения репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа в портфеле Национального банка до мая.
Об этом в ходе заседания Верховной Рады в пятницу сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
"Правительство сделало свою работу, и мы уже согласовали условия репрофайлинга со своей стороны. Сейчас документы находятся в НБУ, их анализирует внешний аудит. Это должно закончиться в течение недели-двух, и, думаю, затем мы сможем начать эту транзакцию", - заявил Данилюк.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман также отметил, что сейчас условия репрофайлинга должен согласовать НБУ.
"Сейчас вопрос за НБУ. Наша задача найти механизмы реализации репрофайлинга. Они (Нацбанк) в графике уже отстают, но я убежден, что мы добьемся в этом году этой операции, и я убежден, что НБУ остается независимым регулятором", - сообщил Гройсман.
Как сообщали Українські Новини, на 7 апреля в портфеле НБУ находится ОВГЗ на 381 млрд гривен.
В начале года Национальный банк и Министерство финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка.
Ожидается, что Минфин выпустит гривневые ОВГЗ с привязкой к инфляции для реструктуризации долга перед Национальным банком.
Кабинет Министров рассчитывает направить на строительство автомобильных дорог в 2017 году 35 млрд гривен с привлечением средств от репрофайлинга.
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