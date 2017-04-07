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Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
10:48 07.04.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
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07.04.2017
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06.04.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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10:30
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20
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9.10
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26.9899
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27.1400
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11:00
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27.1166
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11:30
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27.1148
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12:00
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27.1121
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12:30
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27.1092
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13:00
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27.1076
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13:30
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27.1058
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14:00
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27.1044
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14:30
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27.1041
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15:00
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27.1023
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15:30
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27.1012
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16:00
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27.1013
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16:30
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27.1010
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27.1003
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