В четверг, 6 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 8 млн долларов по сравнению с 5 апреля до 119,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 7,2 млн долларов по сравнению с 5 апреля до 164,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 5 коп. в четверг снизился на 10 коп. до уровня 27,10 UAH/USD.