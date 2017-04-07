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Иена укрепляется в пятницу из-за роста спроса на валюты "тихой гавани" после ударов США по Сирии
09:39 07.04.2017 |
Иена дорожает относительно доллара США и евро в пятницу на фоне увеличения спроса на валюты "тихой гавани" после ракетного удара США по Сирии.
Курс доллара к иене по данным на 8:55 EET составлял 110,46 иены по сравнению с 110,81 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 117,68 иены против 117,95 иены по итогам предыдущей сессии.
Как сообщалось, США в ночь на пятницу нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе. По данным американских властей, около 60 "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс.
Стоимость доллара в пятницу опускалась до 110,13 иены.
Пара евро/доллар в пятницу торгуется на уровне $1,0652/1 евро по сравнению с $1,0644/1 евро на закрытие предыдущей сессии.
Поддержку доллару оказывают прогнозы сильных данных по американскому рынку труда за март, однако его укрепление сдерживается ожиданиями итогов двухдневной встречи лидеров США и Китая, пишет MarketWatch.
Министерство труда США обнародует данные о безработице в стране за март в пятницу. По оценкам экспертов Уолл-стрит, число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 178 тыс., безработица осталась на уровне 4,7%.
Эксперты опасаются, что президент США Дональд Трамп займет жесткую позицию в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпинем, начавшихся в четверг.
В четверг Си Цзиньпин и Д.Трамп провели встречу на флоридском курорте Мар-а-Лаго.
По итогам встречи Д.Трамп заявил, что была "заложена основа дружественных отношений", которые, по его мнению, "будут носить длительный характер" и он настроен оптимистично. Он отметил, что "пока ему абсолютно нечего сказать" по деловой части переговоров, которая будет затронута в пятницу.
Экономист Capital Economics по Китаю Джулиан Эванс-Притчард полагает, что Д.Трамп ослабит критику торговой политики КНР и предпочтет сфокусироваться в переговорах с Си Цзиньпинем на проблеме Северной Кореи.
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