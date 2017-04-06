Эксперты UBS ожидают укрепления евро в паре с долларом США к концу 2017 года, отмечая, что единая европейская валюта, ослабнувшая на фоне политической неопределенности в еврозоне, выглядит дешевой.

В то же время аналитики сохраняют "медвежий" настрой в отношении фунта стерлингов.

Опасения, связанные с предстоящими президентскими выборами во Франции, оказали давление на евро, отмечают эксперты UBS. Тем не менее, они не ожидают, что "политические факторы будут серьезно сказываться на стоимости евро после первого полугодия 2017 года и особенно после президентских выборов во Франции".

Согласно прогнозу UBS, евро подорожает до $1,13 до конца текущего года и продолжит постепенно укрепляться в дальнейшем.

Курс евро к доллару по данным на 16:20 EET в четверг составил $1,0658.

Оптимистичный прогноз UBS в отношении евро разделяют и другие эксперты, пишет газета Financial Times. Так, за последние недели ряд инвестбанков, включая Citi, Barclays и Mitsubishi UFJ, отказались от прогнозов достижения паритета евро в паре с долларом во втором квартале текущего года.

Курс фунта к доллару США, согласно прогнозу UBS, снизится на 9% в 2017 году, несмотря на некоторое укрепление в начале текущего года.

"Нам еще предстоит увидеть реальные сигналы ребалансировки британской экономики при сохранении политических рисков в процессе выхода Великобритании из Евросоюза", - отмечают эксперты.

В то время как экономический подъем в еврозоне продолжает усиливаться и Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал уменьшать объемы выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), картина экономики Великобритании является гораздо менее благоприятной, отмечают в UBS.

"Банк Англии вряд ли покажет "ястребиный" настрой в ближайшее время. Мы ожидаем, что британский ЦБ вернется к более стимулирующей позиции к концу этого года, поскольку экономическая активность постепенно ослабляется, и это станет дополнительным фактором, ограничивающим укрепление фунта", - отмечают в UBS.

Эксперты ожидают, что курс фунта опустится до $1,13 к концу 2017 года. В четверг курс фунта составляет $1,2464.

Укрепление евро и ослабление фунта могут привести к паритету в этой паре к концу текущего года, отмечают аналитики. Пара фунт/евро торгуется на уровне 1,1694 евро за фунт в четверг.

