Национальный банк уменьшил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 1 928,72 млн гривен до 381,089 млрд гривен 6 апреля, банки увеличили на 746,18 млн гривен до 286,169 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 6 апреля увеличился на 7,62 млн гривен до 5,443 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 9,64 млн гривен до 23,099 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 6 апреля уменьшился на 1 165,28 млн гривен до 695,801 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: