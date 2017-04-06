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Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 5 апреля банкам депозитные сертификаты на 14 297 млн гривен
10:25 06.04.2017 |
Национальный банк в среду, 5 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 297 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 54 банкам на сумму 8 135 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 36 банкам на сумму 6 162 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 4 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 292 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 509,468 млрд гривен, что на 14,8% меньше чем за январь-февраль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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