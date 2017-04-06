В среду, 5 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,3 млн долларов по сравнению с 4 апреля до 127,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 6,2 млн долларов по сравнению с 4 апреля до 157 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 10 коп. в среду поднялся на 5 коп. до уровня 27,17 UAH/USD.