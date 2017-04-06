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Золото дорожает 6 апреля в преддверии переговоров Трампа и Си Цзиньпина
09:47 06.04.2017 |
Цена золота растет на фоне роста спроса на безопасные активы в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.22 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,20 доллара, или на 0,58% - до 1255,80 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,24% - до 18,23 доллара за унцию.
В четверг Си Цзиньпин отправляется в американский штат Флорида для первой встречи с Дональдом Трампом. Встреча состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в четверг и пятницу. Лидеры будут обсуждать двусторонние отношения, в частности, торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.
Сдержали удорожание золота сильные данные статистики по рынку труда США, опубликованные в среду. Число рабочих мест в частных компаниях США в марте выросло на 263 тысячи по сравнению с февралем. Данные оказались выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя лишь на 187 тысяч.
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