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Топливно-энергетический комплекс
Доллар слабо дешевеет 6 апреля после публикации протокола ФРС
09:20 06.04.2017 |
Доллар в четверг слабо дешевеет к евро и иене, после публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором ясно прослеживалась мысль о возможности перехода к сокращению портфеля гособлигаций американского ЦБ уже в этом году.
Иена укрепляется на фоне спроса на защитные активы.
Евро к 8:40 EET 6 апреля стоил $1,0674 по сравнению с $1,0663 на закрытие североамериканского рынка в среду.
Курс доллара к иене опустился до 110,44 иены со 110,70 накануне, курс евро к иене также подешевел - со 118,05 до 117,87 иены.
Руководители Федрезерва в марте подтвердили намерение повышать процентные ставки умеренными темпами.
Участники заседания согласились с тем, что "сокращение объема ценных бумаг на балансе Федрезерва должно быть постепенным и предсказуемым и главным образом происходить за счет отказа от реинвестирования поступлений от этих бумаг". При этом в целом руководство ФРС склоняется не к постепенному сокращению реинвестирования, а к тому, чтобы отказаться от него сразу. Портфель ФРС, включающий US Treasuries и ипотечные бумаги, оценивается в $4,5 трлн.
Рынок оценивает вероятность повышения процентных ставок в Федрезерва в мае всего в 5,3%, в июне - уже в 60%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch биржевого оператора CME.
Тайваньский доллар и южнокорейская вона дешевеют в ожидании встречи лидеров Китая и США: председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональда Трамп 6-7 апреля проведут переговоры на флоридском курорте Трампа Мар-а-Лаго.
Центральный банк Индии позднее в четверг обнародует очередной пересмотр денежно-кредитной политики. По оценкам аналитиков, базовая процентная ставка не изменится, оставшись на уровне 6,25%.
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