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В 1-м квартале чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $131,2 млн
12:31 05.04.2017 |
В январе-марте Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 419,7 млн долларов, продал - 288,5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передают Українські Новини.
В течение 1-го квартала текущего года Национальный банк купил на межбанк 419,7 млн долларов, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса 135 млн долларов.
За данный период Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 288,5 млн долларов, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса 13 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
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