Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 апреля 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 24.03
|698038.81
|384071.28
|285727.00
|22820.14
|5420.39
|на 27.03
|698306.28
|384071.28
|285941.10
|22860.13
|5433.77
|на 28.03
|698451.31
|384071.28
|286088.67
|22851.79
|5439.57
|на 29.03
|698311.82
|384071.28
|285930.70
|22876.86
|5432.99
|на 30.03
|696709.42
|383021.88
|285255.83
|23011.59
|5420.12
|на 31.03
|696456.05
|383021.88
|284813.29
|23213.58
|5407.30
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 04.04
|696603.48
|383017.67
|284871.55
|23297.27
|5417.00
|на 05.04
|696966.45
|383017.67
|285422.76
|23090.14
|5435.88
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 5 апреля– 27,118953 грн/$1