Во вторник, 4 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 35,1 млн долларов по сравнению с 3 апреля до 116,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на межбанке увеличился на 53,2 млн долларов по сравнению с 3 апреля до 150,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник вырос на 10 коп. до уровня 27,12 UAH/USD.