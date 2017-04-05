Золото снижается в цене в среду, - инвесторы реагируют на обещания президента США Дональда Трампа ускорить процесс одобрения инфраструктурных проектов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.25 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,70 доллара, или на 0,14% - до 1256,70 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,37% - до 18,26 доллара за унцию.

Во время встречи с руководителями компаний во вторник Трамп пообещал ускорить согласование инфраструктурных проектов, пишет агентство Рейтер. Он отметил, что сейчас получение одобрений на строительство скоростной автомагистрали может занять от 10 до 20 лет.

Президент США также сказал, что объем вложений в инфраструктуру в рамках его плана может превысить 1 триллион долларов. При этом Трамп пообещал выделять средства только на те проекты, которые могут быть запущены в течение 90 дней.

Масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты были одним из предвыборных обещаний Трампа. Трейдеры считают, что они должны подстегнуть рост экономики США. Это, в свою очередь, будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют.