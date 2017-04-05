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Топливно-энергетический комплекс
Запуск ракеты в КНДР поддержал курс иены 5 апреля
09:07 05.04.2017 |
Курс иены увеличивается к доллару на фоне роста спроса на безопасные активы после ракетных испытаний в Северной Корее, проведенных ранее в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.41 EET курс доллара к иене снижался до 110,64 иены за доллар со 110,74 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,0670 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 100,51 пункта.
КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.
Кроме того, инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая позднее на этой неделе. Дональд Трамп встречается с Си Цзиньпином 6 и 7 апреля. В опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times Трамп заявил, что обсудит с китайским коллегой растущую угрозу от ядерной программы КНДР.
Спрос на японскую валюту, которая считается безопасным активом, растет в периоды геополитической неопределенности.
Трейдеры также сомневаются в осуществлении обещанных реформ Трампа. "Инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию и посмотреть, как Трамп будет выполнять свои обещания в области (инвестиций в - ред.) инфраструктуру", - цитирует агентство Рейтер директора отдела иностранных валют исследовательской компании Global-info Co. Канео Огино (Kaneo Ogino).
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