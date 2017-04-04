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Депозитные ставки для физлиц 04.04.17
17:26 04.04.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 апреля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|04.04.17
|03.04.17
|04.04.17
|03.04.17
|04.04.17
|03.04.17
|3 месяца
|14.89
|14.99
|3.32
|3.32
|2.50
|2.50
|6 месяцев
|15.78
|15.89
|4.14
|4.13
|3.17
|3.17
|9 месяцев
|15.33
|15.52
|3.75
|3.73
|2.64
|2.53
|12 месяцев
|16.28
|16.36
|4.85
|4.84
|3.98
|3.92
Источник: НБУ
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