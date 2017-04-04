Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 20:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ ожидает рост международных резервов до $16,1 млрд после поступления транша МВФ
Национальный банк ожидает рост международных резервов до 16,1 млрд долларов после поступления транша Международного валютного фонда.
Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.
"После поступления четвертого транша МВФ международные резервы вырастут до 16,1 млрд долларов", - сказал он.
Чурий добавил, что, благодаря сотрудничеству с МВФ, резервы страны выросли почти в три раза.
Как сообщали Українські Новини, 3 апреля совет директоров МВФ сегодня завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках расширенного финансирования (EFF).
Завершение этого обзора позволяет выделить 734,05 млн СПЗ (около 1 млрд долларов).
Таким образом, общий объем выделенных средств Украине увеличится до 8,38 млрд долларов с 2015 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце 2017г
|Украина ожидает получение еще 8 траншей от МВФ на $8,3 млрд в 2017-2018, - меморандум
|Украина планирует провести приватизацию ОПЗ в 1 полугодии, - меморандум МВФ
|Украина обязалась завершить передачу полномочий Нацкомфинуслуг в НБУ и НКЦБФР до 2018г - меморандум с МВФ
НБУ будет нести ответственность за надзор над страховыми и лизинговыми компаниями, кредитными союзами, ломбардами, финансовыми компаниями; НКЦБФР - над частными ПФ, эмитентами ипотечных сертификатов, фондами для финансирования строительства и фондами операций с недвижимостью.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина обязалась завершить передачу полномочий Нацкомфинуслуг в НБУ и НКЦБФР до 2018г - меморандум с МВФ
НБУ будет нести ответственность за надзор над страховыми и лизинговыми компаниями, кредитными союзами, ломбардами, финансовыми компаниями; НКЦБФР - над частными ПФ, эмитентами ипотечных сертификатов, фондами для финансирования строительства и фондами операций с недвижимостью.
|Украина намерена обеспечить погашение бывшими владельцами Приватбанка кредитов до июля, - меморандум МВФ
|Ощадбанк вернул рефинансирование НБУ в полном объеме
|Депозитные ставки для физлиц 04.04.17
|Минфин 4 апреля продал гривневые ОВГЗ на 605 млн гривен
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 04.04.2017
|НБУ решил снизить требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%
Это интересно
|Фишинговые атаки на клиентов авиакомпаний заканчиваются успехом в 90 случаях из 100
|Топ-9 лучших стран для предпринимательства
|Blue Origin показала интерьер капсулы для космических туристов
|SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
|Более 70 двигателей для «Протона» оказались бракованными
В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами.
|SpaceX впервые в истории повторно запустила использованную ракету
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом