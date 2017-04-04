В понедельник, 3 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 24,9 млн долларов по сравнению с 31 марта до 81,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 31,4 млн долларов по сравнению с 31 марта до 97,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 3 коп. в понедельник опустился на 1 коп. до уровня 27,02 UAH/USD.