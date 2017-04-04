Цена золота замедлила рост после достижения максимальных отметок в феврале на фоне увеличения спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,70 доллара, или на 0,38% - до 1258,50 доллара за тройскую унцию. Ранее во вторник она достигала отметки в 1259,25 доллара за унцию, что стало максимумом с 27 февраля. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,62% - до 18,33 доллара за унцию.

Спросу на безопасные активы способствуют опасения инвесторов в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина а также произошедшего в понедельник взрыва в метро в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Рейтер.

Встреча Трампа и китайского председателя запланирована на 6-7 апреля. В опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times Трамп заявил, что обсудит во время встречи с китайским коллегой растущую угрозу, исходящую от ядерной программы КНДР.