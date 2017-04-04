Курс доллара умеренно растет к евро на сильных статданных по внешней торговле США за февраль, но падает к иене на фоне увеличения спроса на валюты "тихой гавани".

Курс доллара США к иене опустился к 15:56 EET до 110,47 иены по сравнению со 110,9 иены накануне. Стоимость евро относительно иены уменьшилась до 117,86 иены против 118,32 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс евро к доллару США во вторник составляет $1,0653 по сравнению с $1,0670 накануне.

Как стало известно во вторник, дефицит внешнеторгового баланса США в феврале упал на 9,6%, до минимальных за четыре месяца $43,6 млрд. При этом объем экспорта вырос на 0,2% по сравнению с январем и составил рекордные с декабря 2014 года $192,9 млрд.

Эксперты отмечают, что инвесторы активно покупают иену в качестве защитного актива на фоне теракта в Санкт-Петербурге, а также в преддверии президентских выборов во Франции.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится позднее на этой неделе, а также на данные о безработице в США за март.

Согласно прогнозу экспертов Уолл-стрит, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 178 тыс., безработица осталась на уровне 4,7%. Данные будут обнародованы в пятницу.

