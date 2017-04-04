Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 05:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 3 апреля
18:23 03.04.2017 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 3 апреля 2017 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 24.03
|698038.81
|384071.28
|285727.00
|22820.14
|5420.39
|на 27.03
|698306.28
|384071.28
|285941.10
|22860.13
|5433.77
|на 28.03
|698451.31
|384071.28
|286088.67
|22851.79
|5439.57
|на 29.03
|698311.82
|384071.28
|285930.70
|22876.86
|5432.99
|на 30.03
|696709.42
|383021.88
|285255.83
|23011.59
|5420.12
|на 31.03
|696456.05
|383021.88
|284813.29
|23213.58
|5407.30
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 3 апреля– 27,021745 грн/$1
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ирина Луценко стала представителем президента в Раде, сообщили в АП
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|Фракция БПП избрала своим главой Артура Герасимова - пресс-служба
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар торгуется разнонаправленно 3 апреля на ожиданиях публикации протокола ФРС
|Рынок акций Украины завершил торги в 3 апреля ростом биржевых индексов
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 3 апреля
|Состояние межбанковского валютного рынка Украины 03.04.2017
|Депозитные ставки для физлиц 03.04.17
|Доверие украинцев к доллару в 3,5 раза выше, чем к евро - опрос
Это интересно
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом
|Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
|Tesla расширила возможности системы автопилотирования новых электрокаров
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+