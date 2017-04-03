Национальный банк Украины в ходе операций для пополнения международных резервов на межбанке с начала года - по состоянию на 31 марта - купил на 131 миллион долларов США больше, чем продал.

Как отмечается в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, в течение марта ситуация на валютном рынке оставалась стабильной, и рост предложения валюты при ослаблении спроса на нее обусловили укрепление обменного курса гривни.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в феврале выросли на 0,1% - до 15,460 миллиарда долларов. Данные за март пока не обнародованы.

В 2016 году Национальный банк пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,6 миллиарда долларов.