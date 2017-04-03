Цена золота уменьшается, в то время как инвесторы ожидают данных о деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.02 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 2,80 доллара, или на 0,22%, - до 1248,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,39%, до 18,19 доллара за унцию.

Позже в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) обнародует индекс деловой активности в промышленности США в марте. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидают, что индикатор снизился до 57% с февральского уровня в 57,7%.

Кроме того, трейдеры ожидают опубликования протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ. Протокол заседания американского регулятора будет обнародован в среду, а европейского - в четверг.