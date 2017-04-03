В пятницу, 31 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 66,4 млн долларов по сравнению с 30 марта до 106,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 70,8 млн долларов по сравнению с 30 марта до 129 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 3 коп. в пятницу вырос на 3 коп. до уровня 27,03 UAH/USD.