Евро стабилизировался в понедельник в парах с долларом США и иеной на фоне заявлений главного экономиста политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) Петера Прата об адекватности денежно-кредитной политики ЕЦБ, несмотря на усиление инфляции в еврозоне.

В интервью испанскому изданию Expansion, текст которого опубликован на сайте ЕЦБ, П.Прат отметил, что ускорение инфляции в регионе вызвано, прежде всего, повышением цен на нефть и продукты питания.

"Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей - прим. ИФ), являющаяся индикатором ценовой стабильности в среднесрочной перспективе, остается слабой", - заявил П.Прат.

Евро к 15:10 EET в понедельник поднялся до $1,0661 против $1,0652 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 118,66 иены, как и на конец прошлой недели. Курс доллара составляет 111,31 иены против 111,39 иены в пятницу.

Вместе с тем участники рынка по-прежнему ждут новых действий президента США Дональда Трампа перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином.

