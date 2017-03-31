В 2016 году пользователи оплатили электронными деньгами товары, работы и услуги на общую сумму 3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Украинцы все чаще используют электронные деньги для расчетов за товары и услуги. Так количество выпущенных банками электронных денег в 2016 году составила 40,5 млн гривен, а объем операций с электронными деньгами - почти 3 млрд гривен", - сообщает Нацбанк.

В сегменте электронных кошельков лидером по объему операций является - GlobalMoney (2,89 млрд гривен) из общего объема 3 млрд гривен.

Лидером по количеству выпущенных электронных денег является - "Макси" (21,8 млн гривен), MoneXy (11,9 млн гривен), "Простір" - (8,9 млн гривен), GlobalMoney - 8,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, максимальная сумма электронных денег, которая может находиться в распоряжении пользователя, составляет 4 тыс., а общая суммы операций по пополняемому электронному устройству в течение календарного года - 62 тыс. гривен.