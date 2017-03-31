Финансовые новости
- |
- 31.03.17
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 30 марта банкам депозитные сертификаты на 10 397 млн гривен
11:28 31.03.2017 |
Национальный банк в четверг, 30 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 397 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 43 банкам на сумму 5 390 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 29 банкам на сумму 5 007 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 29 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 386 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 509,468 млрд гривен, что на 14,8% меньше, чем за январь-февраль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ICU прогнозирует нулевой ВВП в первом квартале
Снижение индекса активности основных секторов экономики Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии,- руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
ТОП-НОВОСТИ
|Плата за газ вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится - Розенко
|Почему прекращение огня на Донбассе вновь будет фикцией
Вся суть "перемирия", в разных его ипостасях, сводится для нас к одному - переждать, перетерпеть этот нездоровый интерес России к нашим территориям. Несмотря на то, что украинская армия стала намного качественнее, ее бюджет все равно в 10 раз меньше, чем бюджет российской армии.
|Изображая жертву. Как глава НАПК пошла путем скандальных отставников
|Банки стали крупнейшими управляющими недвижимостью в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страховые резервы страховщиков Украины в 2016 году увеличились на 10% -Нацкомфинуслуг
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 30.03.2017
|Расследование фактов злоупотребления руководством НБУ касается выведения рефинансирования в офшоры, - НАБУ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Остатки средств на корсчетах банков 31.03.2017
|В 2016 оплата электронными деньгами составила 3 млрд гривен
|НБУ продал 30 марта банкам депозитные сертификаты на 10 397 млн гривен
Это интересно
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+
|Кибератаки в 2016 году привели к компрометации 1,4 млрд записей данных
|Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
|10 любимых книг знаменитых предпринимателей
|Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"