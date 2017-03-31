В четверг, 30 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк )увеличился на 37,3 млн долларов по сравнению с 29 марта до 172,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 15,5 млн долларов по сравнению с 29 марта до 199,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 7 коп. в четверг опустился на 3 коп. до уровня 27,00 UAH/USD.