Финансовые новости
- |
- 31.03.17
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
10:42 31.03.2017 |
НБУ приводит данные о состоянии межбанковского валютного рынка ( межбанк ).
|
Час
|
31.03.2017
|
30.03.2017
|
Кількість угод
|
Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
|
Середньозважений курс
|
Середньозважений курс
|
9:30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:30
|
6
|
3.80
|
27.0016
|
26.9850
|
11:00
|
|
|
|
26.9764
|
11:30
|
|
|
|
26.9804
|
12:00
|
|
|
|
26.9808
|
12:30
|
|
|
|
26.9869
|
13:00
|
|
|
|
26.9796
|
13:30
|
|
|
|
26.9812
|
14:00
|
|
|
|
26.9801
|
14:30
|
|
|
|
26.9792
|
15:00
|
|
|
|
26.9778
|
15:30
|
|
|
|
26.9761
|
16:00
|
|
|
|
26.9761
|
16:30
|
|
|
|
26.9761
|
17:00
|
|
|
|
26.9761
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему прекращение огня на Донбассе вновь будет фикцией
Вся суть "перемирия", в разных его ипостасях, сводится для нас к одному - переждать, перетерпеть этот нездоровый интерес России к нашим территориям. Несмотря на то, что украинская армия стала намного качественнее, ее бюджет все равно в 10 раз меньше, чем бюджет российской армии.
ТОП-НОВОСТИ
|Изображая жертву. Как глава НАПК пошла путем скандальных отставников
|Банки стали крупнейшими управляющими недвижимостью в Украине
|Володарі мікрофону. Хто з політиків не гаяв часу на політичних ток-шоу
|Вечером 30-го марта под Авдеевкой и по всей линии фронта произошло ощутимое обострение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Цена золота снижается 31 марта на сильной статистике по ВВП США
|Банки стали крупнейшими управляющими недвижимостью в Украине
|Курс доллара снижается к иене на сильной статистике из Японии
|Биржи АТР торгуются разнонаправленно 31 марта на статистике из Японии
|NASDAQ достиг рекордного уровня в 21-й раз с начала года
Это интересно
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+
|Кибератаки в 2016 году привели к компрометации 1,4 млрд записей данных
|Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
|10 любимых книг знаменитых предпринимателей
|Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"
|Принятый канадскими властями закон резко ограничил зону полётов БПЛА