Золото дешевеет в последний день рабочей недели на фоне сильных данных статистики по ВВП США, опубликованных в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.13 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,70 доллара, или на 0,3% - до 1244,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,61% - до 18,10 доллара за унцию.

Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики полагали, что рост составил 2%.

Инвесторы также отреагировали на комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley). Он сказал, что растет вероятность ускорения темпов экономического роста и инфляции в стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пишет агентство Рейтер. Это должно привести к сворачиванию стимулирующей монетарной политики, то есть к повышению ставки ФРС.

"Кажется уместным постепенно сокращать монетарное стимулирование, чтобы снизить риск "перегрева" экономики", - цитирует агентство Дадли.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют.