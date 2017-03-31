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Топливно-энергетический комплекс
Цена золота снижается 31 марта на сильной статистике по ВВП США
09:39 31.03.2017 |
Золото дешевеет в последний день рабочей недели на фоне сильных данных статистики по ВВП США, опубликованных в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.13 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,70 доллара, или на 0,3% - до 1244,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,61% - до 18,10 доллара за унцию.
Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики полагали, что рост составил 2%.
Инвесторы также отреагировали на комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли (William Dudley). Он сказал, что растет вероятность ускорения темпов экономического роста и инфляции в стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе, пишет агентство Рейтер. Это должно привести к сворачиванию стимулирующей монетарной политики, то есть к повышению ставки ФРС.
"Кажется уместным постепенно сокращать монетарное стимулирование, чтобы снизить риск "перегрева" экономики", - цитирует агентство Дадли.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приведет к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, сделает золото, торгуемое в долларах, дороже для держателей других валют.
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