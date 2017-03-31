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Топливно-энергетический комплекс
Курс доллара снижается к иене на сильной статистике из Японии
09:17 31.03.2017 |
Курс доллара к иене слегка снижается на фоне статистики инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.48 EET курс доллара к иене опускался до 111,89 иены за доллар со 111,92 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0677 доллара за евро с 1,0675 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 100,54 пункта.
Потребительские цены в Японии в феврале в годовом исчислении выросли на 0,3%, в месячном - опустились на 0,1%. Базовые цены (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале выросли на 0,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Это стало самым высоким темпом роста показателя почти за два года, отмечает агентство Рейтер. Индикатор совпал с прогнозами аналитиков.
В то же время американскую валюту поддерживают сильная статистика ВВП страны, опубликованная в четверг. Рост показателя в четвертом квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики полагали, что рост составит 2%.
Валютные трейдеры теперь ожидают данных о потребительских доходах и расходах в США за февраль. Ожидается, что доходы выросли на 0,4%, а расходы - на 0,2% по сравнению с январем.
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