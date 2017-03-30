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Остатки средств на корсчетах банков 30.03.2017
12:30 30.03.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 марта
|43729.5
|29 марта
|43670.7
|30 марта
|42365.0
Данные: Нацбанк Украины
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