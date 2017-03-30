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Топливно-энергетический комплекс
ЕБРР оценивает уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины в 30%
11:24 30.03.2017 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оценивает уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины в 30%.
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передают Українські Новини.
"В Украине уровень проблемных кредитов составляет около 30%. Это очень высокий уровень и мы работаем с НБУ, Независимой ассоциацией банков и НАБУ над мерами по проведению финансовой реструктуризации", - сказал он.
По его мнению, правильно действующая банковская система является ключевым элементом рыночной экономики.
Он напомнил, что новый закон о финансовой реструктуризации, в разработке которого помогали ЕБРР и Всемирный банк, дает кредиторам и заемщикам возможность реструктурировать их кредитные соглашения с помощью добровольной внесудебной процедуры.
"Это по-настоящему революционная процедура, которая будет способствовать решению вопросов проблемных кредитов, процент которых в Украине один из самых высоких в Европе. Она предоставляет участникам рынка крайне необходимый внесудебный механизм реструктуризации и способствует сохранению рабочих мест и возобновлению хозяйственной деятельности компаний", - подчеркнул представитель ЕБРР.
Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития объединяет усилия с украинскими властями по внедрению новой процедуры финансовой реструктуризации для банковской системы Украины с целью уменьшения количества проблемных кредитов и в контексте более широкой деятельности по поддержке финансового сектора страны.
Как сообщали Українські Новини, ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине.
С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя обязательства относительно предоставления почти 12,1 млрд евро в рамках 380 проектов.
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