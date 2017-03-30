Цена золота снижается в противовес укреплению доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.45 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3.40 доллара, или на 0,27% - до 1253,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,34% - до 18,19 доллара за унцию.

Доллар укрепляется на фоне "ястребиных" комментариев представителей ФРС США. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен заявил, что ФРС должна быть готова к четырехкратному повышению ставки в 2017 году, чтобы избежать перегрева экономики страны. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс также сказал, что "не стал бы исключать более трех повышений ставки в этом году", хотя базовым вариантом остается троекратное ужесточение монетарной политики в 2017 году.

Укрепление доллара, как правило, отрицательно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.

Сдерживает удешевление драгметалла запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила этот процесс, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, оговоренным в статье 50 Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.