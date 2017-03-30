Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 29 марта, банки уменьшили на 157,97 млн гривен до 285,930 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 29 марта уменьшился на 6,588 млн гривен до 5,432 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 25,07 млн гривен до 22,876 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 29 марта уменьшился на 139,49 млн гривен до 698,311 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: