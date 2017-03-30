В среду, 29 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк ) увеличился на 41,2 млн долларов по сравнению с 28 марта до 135,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 55,5 млн долларов по сравнению с 28 марта до 184,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после снижения во вторник на 3 коп. в среду опустился на 7 коп. до уровня 27,03 UAH/USD.