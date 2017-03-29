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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин планирует возобновить размещение гособлигаций в инвалюте во 2-м квартале

17:27 29.03.2017 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов планирует возобновить размещение государственных облигаций в иностранной валюте во 2-м квартале.

Об этом свидетельствует обнародованный Минфином график аукционов ОВГЗ, передают Українські Новини.

Во 2-м квартале Минфин, как и ранее, планирует проводить аукционы по размещению ОВГЗ по вторникам.

16 мая Минфин намерен провести аукцион по продаже гособлигаций, номинированных в инвалюте со сроком 3 года.

Минфин планирует размещать гривневые ОВГЗ со сроком обращения 6, 12 месяцев, а также 2 и 3 года.

При этом ведомство планирует отказаться от размещения ОВГЗ со сроком 3 и 9 месяцев.

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале Минфин на размещал валютные ОВГЗ.
По материалам: Українські Новини
 

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