Котировки украинских суверенных еврооблигаций в среду просели на 0,2-0,8 процентных пункта (п.п.) на решении Высокого суда Лондона принять к рассмотрению иска РФ к Украине в ускоренном порядке.

По данным агентства Bloomberg, с отрицательной динамикой лидируют бумаги с погашением в 2022 году, стоимость которых к 12:45 кв упала на 0,8 п.п - до 95,25% номинала, а доходность возросла на 0,194 п.п. - до 8,87% годовых. За ними следуют евробонды с погашением в 2025 и 2026 гг. их котировки просели на 0,75 п.п. - до 91,95% номинала и 91% номинала соответственно. Доходность ценных бумаг при этом повысилась на 0,136 п.п. - до 9,139% годовых и на 0,128 п.п. - до 9,197% годовых.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона в среду одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд.

Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину.

Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.

