|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|23.03
|12.4071
|-
|-
|-
|-
|12.3650
|12.7000
|-
|-
|-
|24.03
|12.2563
|-
|-
|-
|-
|12.5473
|13.1701
|-
|-
|-
|27.03
|12.3750
|-
|-
|-
|-
|12.4863
|-
|-
|-
|-
|28.03
|12.3000
|-
|-
|-
|-
|12.3142
|14.4332
|-
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.