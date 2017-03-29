Во вторник, 28 марта, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ( межбанк )уменьшился на 42,8 млн долларов по сравнению с 27 марта до 94,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 25,7 млн долларов по сравнению с 27 марта до 128,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 1,2%, или на 66 млн долларов до 5,384 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп. в понедельник сохранился на уровне 27,13 UAH/USD.