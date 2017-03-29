Фунт стерлингов снова дешевеет по отношению к доллару и иене из-за официального старта процедуры выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Курс фунта снизился на 0,5%, до $1,2394, ранее он опускался до внутридневного минимума с 21 января - $1,2385. В паре с иеной фунт также потерял 0,5% и к 9:10 мск стоил 137,7, что близко к минимуму с 17 января.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит Brexit. Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску сегодня.

Письмо доставит в 12:30 по Лондону (14:30 EET) посол Великобритании в ЕС Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры Brexit.

После этого Тереза Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.