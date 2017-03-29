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Топливно-энергетический комплекс
Цена золота снижается на фоне укрепления доллара
09:18 29.03.2017 |
Золото дешевеет на фоне роста курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.02 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,70 доллара, или на 0,53% - до 1252,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,92% - до 18,09 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,07%, до 99,75 пункта.
Доллар дорожает на фоне опубликованного во вторник сильного индекса доверия потребителей в США. В марте показатель неожиданно вырос до 125,6 пункта с пересмотренного февральского показателя в 116,1 пункта. Это стало самым высоким значением индикатора с декабря 2000 года, сообщил телеканал CNBC. Аналитики прогнозировали снижение до 113,9 пункта с первоначального февральского уровня в 114,8 пункта.
Инвесторы также отреагировали на комментарии вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера (Stanley Fischer). Он заявил в интервью CNBC, что ФРС, по его мнению, может повысить процентные ставки еще два раза в этом году. Он также добавил, что регулятор следит за политикой администрации президента Дональда Трампа. Решения властей "будут влиять на наши будущие действия", добавил Фишер.
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