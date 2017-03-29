Курс доллара растет к евро на фоне запуска процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.25 EET курс евро к доллару снижался до 1,0756 доллара за евро с 1,0814 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 110,90 иены за доллар со 111,14 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,41%, до 100,07 пункта.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Инвесторы также продолжают реагировать на опубликованные во вторник данные аналитической компании Conference Board по индексу доверия потребителей в США. В марте показатель неожиданно вырос до 125,6 пункта с пересмотренного февральского показателя в 116,1 пункта. При этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя до 113,9 пункта с первоначального февральского уровня в 114,8 пункта.

Директор по исследованиям City Index Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks) сказала агентству Рейтер, что сильные данные статистики были ключевым фактором, который двигает удорожание доллара.