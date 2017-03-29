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Топливно-энергетический комплекс
Минфин 28 марта продал гривневые ОВГЗ на 356,8 млн гривен
17:32 28.03.2017 |
Министерство финансов во вторник, 28 марта, продало облигации внутреннего государственного займа на 356,76 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 336, 707 и 1071 день на 9,7 млн гривен, 10,1 млн гривен и 337 млн гривен соответственно.
Средневзвешенная доходность по облигациям составила 14,95%, 15,08% и 15,24% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-феврале привлекло в государственный бюджет 4,008 млрд гривен за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
|Номер аукциона
|53
|54
|55
|56
|57
|58
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000196034
|Доразмещение UA4000195382
|Доразмещение UA4000196976
|Доразмещение UA4000197016
|Доразмещение UA4000197081
|Доразмещение UA4000197040
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
| 1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|-
| -
|Дата проведения
|28.03.2017
|28.03.2017
|28.03.2017
|28.03.2017
|28.03.2017
| 28.03.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.03.2017
|29.03.2017
|29.03.2017
|29.03.2017
|29.03.2017
| 29.03.2017
|Срок оплаты процентов
|06.09.2017
| 06.09.2017
|Срок оплаты процентов
|07.03.2018
| 07.03.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
| 05.09.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
| 06.03.2019
|Срок оплаты процентов
| 04.09.2019
|Срок оплаты процентов
| 04.03.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|-
|-
|75.45
| 76.40
|Номинальный уровень доходности. %
|15.10
|15.20
|12.10
|14.96
|15.09
| 15.28
|Срок обращения (дней)
|70
|175
|245
|336
|707
| 1071
|Срок погашения
|07.06.2017
|20.09.2017
|29.11.2017
|28.02.2018
|06.03.2019
| 04.03.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|0.00
|0.00
|11 000 000.00
|10 000 000.00
| 333 870 000.00
|Объем удовлетворенны хзаявок(по номинальной стоимости),грн
|0.00
|0.00
|0.00
|11 000 000.00
|10 000 000.00
| 333 870 000.00
|Общий объем выпуска(по номинальной стоимости),грн
|10000000.00
|168000000.00
|5 000 000.00
|248 440 000.00
|580 000 00.00
| 1453870000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|0
|0
|0
|1
|1
| 6
|Количество удовлетворенных заявок.шт.
|0
|0
|0
|1
|1
| 6
|Максимальный уровень доходности облигаций.%
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|15.08
| 15.29
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|15.08
| 15.19
|Установленная доходность.%
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|15.08
| 15.29
|Средневзвешенная доходность.%
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|15.08
| 15.24
|Поступление в бюджет грн
|0.00
|0.00
|0.00
|9 669 330.00
|10 085 900.00
| 337 007 671.50
Данные: МинфинУкраины
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