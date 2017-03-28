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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,1 млрд гривен, банки увеличили на 147 млн гривен до 286,1 млрд гривен 28 марта

11:31 28.03.2017 |

Финансы

 

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 28 марта, банки увеличили на 147,57 млн гривен до 286,088 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 28 марта увеличился на 5,8 млн гривен до 5,439 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 8,34 млн гривен до 22,851 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 28 марта увеличился на 145,03 млн гривен до 698,451 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 15.03692054,97384574,41279560,4722317,325602,77
на 16.03697351,01384071,28285373,6022308,035598,10
на 17.03697772,65384071,28285427,5222656,105617,76
на 20.03697505,55384071,28285275,7222768,015390,55
на 21.03697428,01384071,28285203,8922766,435386,41
на 22.03697303,79384071,28285090,5122762,965379,05
на 23.03697510,69384071,28285323,8222722,785392,82
на 24.03698038,81384071,28285727,0022820,145420,39
на 27.03698306,28384071,28285941,1022860,135433,77
на 28.03698451,31384071,28286088,6722851,795439,57
По материалам: Українські Новини
 

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