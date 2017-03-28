Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд гривен 28 марта, банки увеличили на 147,57 млн гривен до 286,088 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 28 марта увеличился на 5,8 млн гривен до 5,439 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 8,34 млн гривен до 22,851 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 28 марта увеличился на 145,03 млн гривен до 698,451 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: